Die Empfehlung stütze sich auf klinische Daten oder solche aus der Behandlungspraxis, welche die Sicherheit und Anwendbarkeit der Behandlung belegten, hiess es weiter. Dabei trage die Änderung im Label der Patientenpräferenz zur Verabreichung der Behandlung in den eigenen vier Wänden Rechnung, was wiederum Kapazitäten für Krebsbehandlungen in den Kliniken freisetze. Mit Phesgo biete sich überdies bei den Verabreichungskosten in Westeuropa ein Sparpotenzial von bis zu 80 Prozent.