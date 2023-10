Der Basler Pharmakonzern darf seinen Hoffnungsträger Vabysmo in den USA künftig in einer weiteren Indikation vermarkten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Augenmittel die Zulassung zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss (RVO) erteilt, wie Roche am Freitag mitteilte.