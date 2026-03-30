Der Pharmakonzern Roche hat den neuen Blutspendetest «Cobas MPX-E» in Ländern mit CE-Kennzeichnung eingeführt. Der Test ermöglicht die gleichzeitige Erkennung von HIV, Hepatitis C, B und E in einer einzigen Analyse und soll so die Sicherheit der Blutversorgung erhöhen.
Labore könnten damit effizienter arbeiten und Kosten senken, hiess es in einer Mitteilung von Roche vom Montag.
Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass ein Produkt eines Herstellers in der Europäischen Union den geltenden Anforderungen genügt.