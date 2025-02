«Wir sind relativ entspannt, weil wir in den USA die ganze Wertschöpfungskette vor Ort haben», wiederholt er in der TV-Sendung «CEO Talk» auf TeleZüri Aussagen, die er bereits während der Bilanz-Medienkonferenz Ende Januar in Basel gemacht hatte. So hebt er erneut hervor, dass Roche in den USA viel in Forschung und Entwicklung investiert habe und auch viel Produktion in den USA habe. Immerhin zähle Roche um die 25'000 Mitarbeiter in den USA.