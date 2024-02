Hier will bald auch der Basler Konzern Roche mit einem Mittel von Carmot auf den Plan treten. Hinter der Bezeichnung «CT-388» verbirgt sich im Portefeuille von Carmot ein Molekül, das nach Einschätzung von Roche ein «Best-in-Class-Profil» aufweist. CT-388 habe bei Patienten mit und ohne Altersdiabetes substanzielle Gewichtseinbussen gezeigt, doch das Molekül steht erst am Beginn der zweiten klinischen Entwicklungsphase. Bis daraus ein marktfähiges Medikament entsteht, wird noch einige Zeit vergehen.