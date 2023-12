Wie Vontobel in einem Kommentar schreibt, war Roche im Jahr 2018 aus dem Geschäft mit Diabetesmedikamenten ausgestiegen. Die Basler hätten die entsprechenden Geschäftsaktivitäten der japanischen Chugai an Eli Lilly verkauft. Der zuständige Analyst schliesst nicht aus, dass Roche in diesem sehr lukrativen Geschäftsfeld nun wieder Tritt fasst. Allerdings gibt er zu bedenken, dass sich die mit Carmot erworbenen Wirkstoffe noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Das Anlageurteil lautet dennoch "Buy" mit einem Kursziel von 310 Franken.