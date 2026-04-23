Seit Einführung dieser US-Politik im Mai vergangenen Jahres ist die Zahl der neuen Medikamenteneinführungen in ​Europa einer Analyse von GlobalData zufolge um rund ein Drittel gesunken. ​Zum anderen sorgen nationale Kostendämpfungspläne für massiven Unmut in ​der Branche. So drohte AstraZeneca-Chef Pascal Soriot im «Handelsblatt», wegen des geplanten Sparpakets der Bundesregierung für die gesetzliche Krankenversicherung ‌ab dem kommenden Jahr keine neuen Medikamente mehr in Deutschland auf den Markt zu bringen.