Angesichts des internationalen Wettbewerbsdrucks - etwa durch niedrigere Preise in den USA und hohe Investitionen in China - warnte Pfundner vor Nachteilen für den Pharmastandort Deutschland. Patienten in den USA etwa hätten deutlich früher Zugang zu neuen Therapien, bei Gen- und Zelltherapien kämen dort rund 30 Prozent mehr Innovationen auf den Markt als hierzulande. Diese Verzögerungen könnten sich in Deutschland noch verstärken.