Für Diagnostikchef Matt Sause beginnt die nächste Wachstumsphase nicht mit mehr Laborgeräten, sondern mit Innovationen, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab, wie er im Interview mit AWP ankündigt. Ein Beispiel ist der neue Alzheimer-Bluttest, der die Diagnose künftig bereits in der Hausarztpraxis ermöglichen soll. Solche Tests sollen neue Märkte erschliessen und gleichzeitig dazu beitragen, Krankheiten deutlich früher zu erkennen.