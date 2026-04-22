Wie sieht’s aus mit den anderen Hoffnungsträgern?

Roche ist mit der Übernahme von Carmot Ende 2023 auf den neuartigen GLP-1-Zug zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes aufgesprungen. Seither hat der Konzern seine Pipeline noch ausgeweitet und auch erste Studienergebnisse vorgelegt. Die jüngsten zum Wirkstoff Petrelintide waren in puncto Gewichtsverlust dann vom Markt zwar als eher ernüchternd eingestuft worden. Allerdings war die Verträglichkeit als attraktiv eigestuft worden. Zur Erinnerung: Viele der neuartigen Abnehmpräparate gehen mit erheblichen Nebenwirklungen einher.