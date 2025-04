Entwickelt wurde dieser Test in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Heidelberg, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Dieser neuartige «Chest Pain Triage»-Algorithmus biete eine standardisierte Bewertung, die Ärzten in der Notaufnahme helfe, Herzinfarkte (akute Myokardinfarkte) zu erkennen oder auszuschliessen.