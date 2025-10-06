Roche hat für einen Nierentest die CE-Kennzeichnung erhalten. Konkret geht es dabei um einen Risiko-Algorithmus, der auf Künstlicher Intelligenz basiert, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte.
Der Test soll dabei helfen, das Fortschreiten von Nierenfunktionsverlusten besser einzuschätzen. Eingesetzt werden kann der Test den Angaben zufolge bei Patienten, bei denen eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert wurde, sowie bei Erwachsenen mit Diabetes oder Bluthochdruck, die ein erhöhtes Risiko für eine Abnahme der Nierenfunktion haben.
Roche integriert den neuen KI-basierten Test in seine digitale Markenplattform «navify», die eine Reihe von digitalen Lösungen anbietet, um Labore und Kliniken zu vernetzen und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
Der neue Test ist laut Communiqué in Europa und Grossbritannien bereits verfügbar. Später sollen die USA, der Nahe Osten und Asien folgen.
(AWP)