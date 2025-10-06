Der Test soll dabei helfen, das Fortschreiten von Nierenfunktionsverlusten besser einzuschätzen. Eingesetzt werden kann der Test den Angaben zufolge bei Patienten, bei denen eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert wurde, sowie bei Erwachsenen mit Diabetes oder Bluthochdruck, die ein erhöhtes Risiko für eine Abnahme der Nierenfunktion haben.