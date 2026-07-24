Bereits 2025 hatte Roche die CE-Kennzeichnung für seine Port-Delivery-Plattform erhalten, die in der EU unter dem Namen «Contivue» bekannt ist, wie Roche in einer eigenen Meldung vom Freitag schreibt. Diese umfasst das Augenimplantat, über das Susvimo verabreicht wird, sowie vier Zusatzgeräte zum anfänglichen Befüllen, Einsetzen, Nachfüllen und (falls erforderlich) Entfernen des Implantats.