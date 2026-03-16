Im Gegensatz zu bisherigen DNA-Verfahren könne der Elecsys ApoE4-Test mit einer minimalinvasiven Blutprobe durchgeführt werden. Die Anerkennung des Elecsys ApoE4-Biomarker-Tests in der EU sei ein wichtiger Schritt, um Ärzten ein einfaches, leicht zugängliches Instrument zur Erkennung genetischer Risiken und zur Steuerung von Behandlungsentscheidungen bei Alzheimer an die Hand zu geben, liess sich Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitieren.