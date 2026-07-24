Es handelt sich hierbei um einen PCR-Test, wie es in einer Mitteilung von Roche vom Freitagnachmittag heisst. Der Test soll dazu beitragen, die diagnostische Genauigkeit bei Frauen mit Vaginitis-Symptomen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zu verbessern. Damit erweitere Roche das Testangebot im Bereich der sexuellen Gesundheit, heisst es weiter.