Es handelt sich hierbei um einen PCR-Test, wie es in einer Mitteilung von Roche vom Freitagnachmittag heisst. Der Test soll dazu beitragen, die diagnostische Genauigkeit bei Frauen mit Vaginitis-Symptomen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zu verbessern. Damit erweitere Roche das Testangebot im Bereich der sexuellen Gesundheit, heisst es weiter.
Bei Vaginitis, auch Scheidenentzündung, handelt es sich um eine Infektion, die sehr häufig bei Frauen auftritt. Sie kann Symptome wie Juckreiz, Brennen, Ausfluss und Reizungen verursachen. Zudem führe sie zu einem erhöhten Risiko für sexuell übertragbare Infektionen.
(AWP)