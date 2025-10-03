So hat die FDA die Kombination der beiden Präparate als Erstlinien-Erhaltungstherapie zugelassen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Eine entsprechende Behandlung reduziere das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 46 Prozent und das Sterberisiko um 27 Prozent im Vergleich zur alleinigen Erhaltungstherapie mit Tecentriq.