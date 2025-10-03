Der Pharmakonzern Roche hat für die Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination mit Lurbinectedin (Zepzelca) die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhalten.
So hat die FDA die Kombination der beiden Präparate als Erstlinien-Erhaltungstherapie zugelassen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Eine entsprechende Behandlung reduziere das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 46 Prozent und das Sterberisiko um 27 Prozent im Vergleich zur alleinigen Erhaltungstherapie mit Tecentriq.
Damit sei dies die erste und derzeit einzige zugelassene Kombinationstherapie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei kleinzelligem Lungenkrebs. Anfang Juni hatte Roche positive Daten einer Phase-III-Studie für diese Kombination vorgestellt.
(AWP)