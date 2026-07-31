Die neue Fertigspritze wurde speziell für intravitreale Injektionen entwickelt und ist gebrauchsfertig. Im Gegensatz zur Durchstechflasche entfalle die aufwendige Vorbereitung des Medikaments, was den Verabreichungsprozess vereinfachen und die Effizienz in der klinischen Praxis steigern soll.
Vabysmo ist der erste für Augeninjektionen entwickelte bispezifische Antikörper. Er hemmt gleichzeitig zwei Signalwege (VEGF-A und Ang-2), die bei der Entstehung von Netzhauterkrankungen eine zentrale Rolle spielen.
Nach Angaben von Roche leiden in China mehr als 50 Millionen Menschen an Netzhauterkrankungen. Mit der Zulassung der Fertigspritze will das Unternehmen die Behandlung chronischer Augenerkrankungen weiter vereinfachen und die langfristige Versorgung der Patienten verbessern.
(AWP)