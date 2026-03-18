Die Gesundheitsbehörde FDA hat die Tests gemäss den Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) als «Verfahren mittlerer Komplexität» klassifiziert.
Mit dieser Einstufung wird der Zugang zu entsprechenden diagnostischen Verfahren ausgeweitet, teilte Roche am Mittwochnachmittag mit. Bislang seien solche Analysen aufgrund komplexer Abläufe und hoher Anforderungen an das Fachpersonal vor allem spezialisierten Laboren vorbehalten gewesen.
Die Ionify-Testreihe umfasst verschiedene Analysen und läuft auf Analysegeräten von Roche.
(AWP)