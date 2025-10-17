Beim Kandidaten HS-20110 handelt es sich um einen Wirkstoff beziehungsweise um ein CDH17-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das sich in der frühen klinischen Entwicklungsphase bei der Behandlung von festen Tumoren als wirksam erwiesen hat. Das sei auch in der Behandlung von Darmkrebs der Fall.