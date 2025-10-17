Beim Kandidaten HS-20110 handelt es sich um einen Wirkstoff beziehungsweise um ein CDH17-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das sich in der frühen klinischen Entwicklungsphase bei der Behandlung von festen Tumoren als wirksam erwiesen hat. Das sei auch in der Behandlung von Darmkrebs der Fall.
Im Rahmen der Vereinbarung gewährt Hansoh der Roche die Lizenz zur klinischen Weiterentwicklung und Vermarktung von HS-20110. Im Gegenzug leiste Roche eine Vorauszahlung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar, hiess es weiter. Zudem habe Hansoh Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren auf allfälligen künftigen Produktumsätzen.
(AWP)