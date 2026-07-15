Die FDA will bis November 2026 über die Zulassung entscheiden. Die Behörde hat dem Wirkstoff bereits den Status einer «Breakthrough Therapy» (BTD) für die Behandlung von pMN zuerkannt. Dies sei die zweite Indikation in den letzten Monaten, für die die US-amerikanische FDA Gazyva/Gazyvaro eine vorrangige Prüfung gewährt habe, nach dem idiopathischen nephrotischen Syndrom im Mai 2026.