Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung von bestimmten Formen von Darmkrebs im Stadium III erhalten. Grundlage ist die Phase-III-Studie ATOMIC, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte.