Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung von bestimmten Formen von Darmkrebs im Stadium III erhalten. Grundlage ist die Phase-III-Studie ATOMIC, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte.
Die FDA will bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung entscheiden, wie das Pharmaunternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Falle einer Zulassung könne Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie einen neuen Behandlungsstandard nach einer Operation für diese spezielle Darmkrebsform darstellen.
(AWP)