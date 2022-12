Diese Test mit den Namen Elecsys(R) beta-Amyloid (1-42) CSF II und Elecsys(R) Phospho-Tau (181P) CSF hätten das Potenzial, mehr Menschen mit Verdacht auf Alzheimer als je zuvor zu einer Diagnose zu verhelfen. Sie messen laut den Angaben zwei Biomarker, welche auf Alzheimer hindeuten. Das Testverfahren ist bereits in 45 Ländern zugelassen, so die Mitteilung - unter anderem in Europa.