Künftig darf Gazyva auch zur Behandlung des Nierenleidens Lupus Nephritis eingesetzt werden. Die Entscheidung basiere auf den positiven Ergebnissen der Phase-II-Studie «Nobility» und der Phase-III-Studie «Regency», hiess es von Roche am Montag. In der Studie «Regency» hatte sich das Mittel als überlegen gegenüber der derzeitigen Standardtherapie bei Patienten mit Lupus Nephritis erwiesen. Gazyva sei bereits in 100 Ländern für die Behandlung verschiedener Arten von Lymphomen zugelassen.