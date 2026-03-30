Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Systeme cobas c 703 und cobas ISE neo freigegeben, teilte Roche Diagnostics am Montag mit. Die Geräte sollen vor allem die Effizienz in Laboren steigern und helfen, steigende Testzahlen sowie Personalmangel zu bewältigen. Beide Systeme sind Teil der modularen Plattform «cobas pro», die sich je nach Bedarf erweitern lässt.