Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Systeme cobas c 703 und cobas ISE neo freigegeben, teilte Roche Diagnostics am Montag mit. Die Geräte sollen vor allem die Effizienz in Laboren steigern und helfen, steigende Testzahlen sowie Personalmangel zu bewältigen. Beide Systeme sind Teil der modularen Plattform «cobas pro», die sich je nach Bedarf erweitern lässt.
Das Gerät cobas c 703 kann laut Unternehmen bis zu 2000 Tests pro Stunde durchführen und bietet Platz für bis zu 70 Reagenzien. Das System cobas ISE neo schafft bis zu 1800 Tests pro Stunde und reduziert den manuellen Aufwand durch automatisierte Wartung.
Mit den neuen Einheiten könnten Labore mehr Proben schneller verarbeiten und Abläufe vereinfachen, hiess es weiter. Zudem falle weniger Plastikabfall an, da mehr Tests pro Reagenz möglich seien. Roche betreibt bereits mehrere tausend solcher Analysegeräte in den USA.
(AWP)