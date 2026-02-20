Die neu zugelassene Kombinationstherapie sei die erste vollständig orale Behandlung mit fester Behandlungsdauer für diese Patientengruppe, teilte die Roche-Tochter Genentech am Freitag mit. Die Zulassung basiert demnach auf Daten aus der zulassungsrelevanten Studie «Amplify». In dieser zeigte sich, dass die Kombination aus Venclexta und Acalabrutinib wirksamer war als eine herkömmliche Chemoimmuntherapie.