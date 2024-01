Die Europäische Kommission hat der neuen Darreichungsform die Zulassung erteilt, wie Roche am Dienstag mitteilte. Damit ist Tecentriq (Atezolizumab) laut Roche die erste PD-(L)1-Krebsimmuntherapie in der Europäischen Union (EU), die auf diese Weise verabreicht werden darf. Im vergangenen Jahr erhielten mehr als 38'000 Menschen in der EU Tecentriq zur Behandlung verschiedener Arten von Lungen-, Leber-, Blasen- und Brustkrebs.