Wie Roche am Montag mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde dieser Darreichungsform die Zulassung erteilt. Das Mittel ist für die Behandlung erwachsener Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs zugelassen. Konkret geht es um das rezidivierte oder refraktäre follikuläre Lymphom nach mindestens zwei Vortherapien. Dieser Krebs wächst langsam und betrifft das Immunsystem.
Die Zulassung basiere auf überzeugenden Studiendaten zur Ansprechrate und sei im beschleunigten Verfahren erfolgt, heisst es in einem Communiqué vom Montag.
Diese subkutane Darreichung zeichnet sich vor allem durch einen deutlichen zeitlichen Vorteil für die Patienten aus. Denn die Behandlungsdauer wird so auf eine etwa einminütige Injektion im Vergleich zu einer 2- bis 4-stündigen intravenösen (IV) Infusion verkürzt. Zudem kann Lunsumio Velo ambulant verabreicht werden.
