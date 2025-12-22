Wie Roche am Montag mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde dieser Darreichungsform die Zulassung erteilt. Das Mittel ist für die Behandlung erwachsener Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs zugelassen. Konkret geht es um das rezidivierte oder refraktäre follikuläre Lymphom nach mindestens zwei Vortherapien. Dieser Krebs wächst langsam und betrifft das Immunsystem.