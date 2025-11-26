Inavolisib sei für Erwachsene zugelassen, deren Brustkrebs während oder kurz nach einer Hormontherapie zurückgekehrt sei und sich auf andere Teile des Körpers ausgebreitet habe, erklärte die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in einem Communiqué vom Mittwoch. Itovebi sei für Patienten verfügbar, deren Krebs spezifische Genveränderungen aufweise. Das Mittel sei aber nicht für diejenigen geeignet, die kürzlich bestimmte andere Krebsbehandlungen erhalten hätten.