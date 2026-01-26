Der Pharmakonzern Roche hat in Kanada die Zulassung für das Medikament Gazyva (obinutuzumab) zur Behandlung von Nierenentzündungen erhalten. Die Zulassung gilt für erwachsene Patienten, die bereits mit der Standardtherapie behandelt werden.
Im ersten Jahr der Behandlung sollen jeweils vier Dosen von Gazyva gegen aktive Lupus-Nephritis verabreicht werden, in den Folgejahren lediglich deren zwei, wie Roche am Montag mitteilte. Dadurch soll die Therapie besser verträglich sein als die herkömmlichen.
(AWP)