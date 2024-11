In der Studie wurden die Patienten im Verhältnis 1:1 in zwei Gruppen aufgeteilt und erhielten entweder Tiragolumab plus Tecentriq oder Placebo plus Tecentriq bis zum Fortschreiten der Krankheit, dem Verlust des klinischen Nutzens oder inakzeptabler Toxizität. Das Gesamtüberleben als Hauptziel wurde nicht erreicht.