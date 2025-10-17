Wie verschiedenen Medienberichten vom Freitag zu entnehmen ist, hat der Oberste Gerichtshof die Klage des Basler Pharmariesen Roche gegen die Entscheidung des Delhi High Court zurückgewiesen. Roches Antrag zielt darauf ab, Natco Pharma die Herstellung und den Verkauf eines Generikums von Risdiplam zu verbieten, also dem Wirkstoff, den Roche für sein Mittel Evrysdi verwendet, das zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) eingesetzt wird.