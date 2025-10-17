So habe der Oberste Gerichtshof einen Antrag von Roche zurückgewiesen, der dem indischen Generika-Hersteller Natco die Herstellung von Nachahmerprodukten für SMA untersagen sollte.
Wie verschiedenen Medienberichten vom Freitag zu entnehmen ist, hat der Oberste Gerichtshof die Klage des Basler Pharmariesen Roche gegen die Entscheidung des Delhi High Court zurückgewiesen. Roches Antrag zielt darauf ab, Natco Pharma die Herstellung und den Verkauf eines Generikums von Risdiplam zu verbieten, also dem Wirkstoff, den Roche für sein Mittel Evrysdi verwendet, das zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) eingesetzt wird.
Wie den Berichten zu entnehmen ist, lehnten die Richter es ab, in die Entscheidung des High Court einzugreifen, da es sich lediglich um eine einstweilige Verfügung handele. Allerdings forderten sie den High Court auf, die von Roche gegen Natco eingereichte Klage zügig zu entscheiden.
Roche hatte den Fall weitergezogen, nachdem am 9. Oktober eine Kammer des High Courts von Delhi es abgelehnt hatte, eine einstweilige Verfügung gegen Natco Pharma in diesem Patentstreit zu erlassen. Roche argumentiert, dass Natco mit seiner Nachahmer-Version sein bis 2035 gültiges Patent verletze.
