Mit der Supercomputer-Plattform will Roche die Entwicklung neuer Diagnostik- und Therapieansätze beschleunigen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Das Projekt ist Teil einer seit 2023 laufenden strategischen Partnerschaft mit dem US-Chipgiganten. Mit den 2176 neuen Hochleistungsgrafikprozessoren von Nvidia entstehe die grösste angekündigte «Hybrid-Cloud-KI-Fabrik» der Branche.