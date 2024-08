Das Unternehmen habe mehrere Tests entwickelt, mit denen man das Virus nachweisen könne, teilte Roche am Dienstag mit. Man wolle Regierungen, Gesundheitsdienstleistern und Organisationen, die sich für die Bekämpfung der Krankheit einsetzen, weltweit Zugang zu den PCR-Tests gewähren. Ausserdem arbeite der Pharmakonzern aktiv mit seinen Partnern zusammen, um die Mpox-Laborkapazitäten weltweit zu verbessern. Auf seinem Roche Scientific Campus in Südafrika sowie in Labors auf dem gesamten afrikanischen Kontinent biete das Unternehmen zudem Schulungen an.