Je höher die verabreichte Dosis, desto stärker fiel der Gewichtsverlust aus. Besonders deutlich waren die Effekte bei der höchsten getesteten Dosis: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel über 30 Prozent.