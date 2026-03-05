Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem experimentellen Abnehmmedikament Petrelintide in einer Studie der mittleren Phase Erfolge erzielt. Patienten hätten innerhalb von 42 Wochen bis zu 10,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, sei das Gewicht um 1,7 Prozent zurückgegangen. Roche entwickelt den Wirkstoff gemeinsam mit der dänischen Zealand Pharma.
Mit dem Mittel wollen die Unternehmen in den boomenden Markt für Abnehmmedikamente vorstossen, der derzeit von Novo Nordisk und Eli Lilly beherrscht wird. Anders als deren Bestseller Wegovy und Zepbound, die das Hormon GLP-1 nachahmen, basiert Petrelintide auf Amylin. Dieser Ansatz aktiviert Rezeptoren im Gehirn und verlangsamt die Magenentleerung, was potenziell weniger Nebenwirkungen verursacht und dem Muskelabbau entgegenwirkt.
Analysten hatten die Messlatte für die Wettbewerbsfähigkeit des Mittels zuvor allerdings höher gelegt, da Lillys vergleichbarer Kandidat Eloralintide in einer Studie zuletzt einen Gewichtsverlust von rund 20 Prozent gezeigt hatte.
(Reuters)