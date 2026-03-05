Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem experimentellen Abnehmmedikament Petrelintide in einer ‌Studie ⁠der mittleren Phase Erfolge erzielt. Patienten hätten innerhalb ⁠von 42 Wochen bis zu 10,7 Prozent ihres Körpergewichts ‌verloren, teilte das Unternehmen am Donnerstag ‌mit. In der ​Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, sei das Gewicht um 1,7 Prozent zurückgegangen. Roche entwickelt den Wirkstoff gemeinsam mit der dänischen Zealand Pharma.