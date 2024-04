Behandelt wurden in der Studie Patienten die an dem sogenannten rezidivierendem oder refraktärem (R/R) diffus-grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) litten, bereits mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten hatten und nicht für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kamen. Sie erhielten in der Studie Columvi (Glofitamab) in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin (GemOx).