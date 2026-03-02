Wie Roche am Montag mitteilte, bestätigte Fenebrutinib in der dritten zulassungsrelevanten Studie (FENhance 1) sein Potenzial für schubförmige und primär progrediente Multiple Sklerose. In der aktuellen Studie wurde Fenebrutinib mit dem bereits zugelassenen Medikament Teriflunomid (Handelsname u.a. Aubagio) verglichen. Dabei zeigte sich gemäss den Angaben, dass Fenebrutinib die Zahl der Krankheitsschübe deutlich senken kann. Die Schubrate wurde um 51 Prozent reduziert. In einer ähnlichen Studie (FENhance 2) hatte die Reduktion sogar bei 59 Prozent gelegen.