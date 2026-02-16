Die primäre membranöse Nephropathie ist den Angaben zufolge eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu irreversiblen Nierenschäden und einer verminderten Nierenfunktion führen kann. Schätzungen zufolge sind fast 88'000 Menschen in der EU und über 96'000 in den USA betroffen. Bis zu 30 Prozent der Betroffenen entwickeln innerhalb von zehn Jahren ein Nierenversagen, das invasive Massnahmen wie Dialyse oder eine Nierentransplantation erforderlich macht. Gazyva/Gazyvaro habe das Potenzial, eine zugrunde liegende Ursache der Erkrankung gezielt anzugehen, wodurch die Nierenfunktion länger erhalten und lebensbedrohliche Komplikationen verhindert werden könnten, so Roche.