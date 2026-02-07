Roche hatte bereits ‍im November positive Phase-III-Daten bei schubförmiger MS vorgelegt und dabei ​erste Hinweise auf eine Wirksamkeit von Fenebrutinib bei PPMS gemeldet. Die nun präsentierten Daten wurden auf dem Fachkongress ‌ACTRIMS vorgestellt. Laut Roche ist ⁠Fenebrutinib der erste experimentelle Wirkstoff seit ‌über einem Jahrzehnt, der in einer Studie eine Reduktion der Behinderungsprogression bei ‍PPMS zeigen konnte.