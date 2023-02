Der Abschwung hatte bereits im vergangenen Jahr eingesetzt, allerdings noch deutlich weniger ausgeprägt, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. So ging in der Diagnostics-Division der Umsatz mit Covid-Tests um 0,6 Milliarden zurück. Trotz der Abnahme betrugen die Verkäufe aber noch immer 4,1 Milliarden Franken. In der Pharma-Sparte verminderten sich 2022 die Verkäufe von Covid-19-Medikamenten um rund 0,5 Milliarden.