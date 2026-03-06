Nachdem die Valoren des Pharmakonzerns Roche im Laufe der Handelswoche schon über 4 Prozent eingebüsst haben, setzen sie am Freitag die Talfahrt fort. Diesmal nicht aufgrund des Kriegs im Nahen Osten und des daher schwierigen Umfelds, sondern wegen Studiendaten zum Abnehmmittel Petrelintide. So fällt der Roche-«Bon» am Freitagvormittag um 2,7 Prozent auf 341,80 Franken.
Der Ausverkauf läuft indes schon seit Ende Februar. Bis dahin stiegen die Titel über mehrere Monate hinweg von unter 260 Franken auf 374 Franken. Seither herrscht Katerstimmung, welche durch die Daten zu Petrelintide verstärkt wird. Diesen Wirkstoff entwickelt Roche gemeinsam mit der dänischen Zealand Pharma.
Zwar verloren Patienten, die mit dem Abnehmmedikament behandelt wurden, innert 42 Wochen bis zu 10,7 Prozent ihres Körpergewichts - und damit mehr als die Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt und das Gewicht um 1,7 Prozent reduzieren konnte.
Jedoch: Der Markt hatten sich leicht mehr erhofft, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schreibt. Zudem bleibt Petrelintide hinter der Konkurrenz zurück. Das Konkurrenzprodukt des US-Pharmaunternehmens Eli Lilly brachte eine Gewichtssenkung um 20 Prozent. Weiter zu Diskussionen geführt habe die Tatsache, dass die Gewichtsabnahme bei Frauen deutlich grösser als bei Männern gewesen sei und dass es geografische Unterschiede gegeben habe, führt die ZKB aus.
Der zuständige Analyst äussert sich aber auch hoffnungsfroh. Den Spitzenumsatz sieht er nach wie vor bei einer Milliarde Franken. Die Nebenwirkungen seien mild, was eine gute Voraussetzung für die nächste Studienphase sei.
Laut der Bank Vontobel stehen die Patienten aus heutiger Sicht vor einem Zielkonflikt: Petrelintid von Roche zeige eine geringere Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen, während das Mittel von Eli Lilly wirksamer ist, aber auch mehr Nebenwirkungen aufweist. «Es ist fraglich, ob die Wirksamkeit des Roche-Medikaments ausreicht, damit sich die Menschen für die Variante mit geringeren Nebenwirkungen entscheiden», folgert der zuständige Analyst.
(cash)