Jedoch: Der Markt hatten sich leicht mehr erhofft, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schreibt. Zudem bleibt Petrelintide hinter der Konkurrenz zurück. Das Konkurrenzprodukt des US-Pharmaunternehmens Eli Lilly brachte eine Gewichtssenkung um 20 Prozent. Weiter zu Diskussionen geführt habe die Tatsache, dass die Gewichtsabnahme bei Frauen deutlich grösser als bei Männern gewesen sei und dass es geografische Unterschiede gegeben habe, führt die ZKB aus.