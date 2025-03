Der Arzneimittelhersteller aus Basel reiht sich damit ein in die wachsende Zahl von Unternehmen - nicht nur in den USA -, die unter dem Druck der Trump-Administration bei ihren Zielen betreffend Vielfalt und Integration zurückrudern. So hat etwa die Schweizer Grossbank UBS bei ihren Diversitätszielen Abstriche gemacht: In dem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 fehlt der im Vorjahr noch aufgelistete Katalog von Zielen für die Vertretung von Minderheiten in Führungspositionen des Unternehmens.