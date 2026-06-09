Roche werde ‌wie ⁠geplant mehr als 600 Millionen Euro in ein neues Diagnostik-Produktionszentrum im bayerischen Penzberg ⁠investieren, erklärte Roche auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Es handelt sich um die grösste Einzelinvestition des ‌Konzerns in Deutschland. Die Entscheidung sei bereits vor mehreren ‌Jahren getroffen worden und spiegele die ​langen Planungszyklen wider. Der Bau soll bis 2027 abgeschlossen sein, die Produktion voraussichtlich 2028 beginnen. Künftig sollen rund 200 Mitarbeiter in dem neuen Gebäude arbeiten.