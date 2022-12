So gelassen die Börse den Abgang von Anderson nun noch hinnimmt, so sehr könnte sich dies auch ändern. Denn Investoren mögen Ungewissheit bei der Besetzung von solch wichtigen Posten nicht. Ebensowenig, wenn eine einzelne Person gleich beide Grossdivisionen führt. Bei Roche ist bei der Neubesetzung des Pharmachef-Postens also durchaus Eile geboten - wobei man auch davon ausgehen darf, dass sich die Roche-Spitze schon von Andersons Abgang Gedanken gemacht hat zu möglichen Kandidaten für die Nachfolge.