Wird Roche schneller wachsen als die Branche?

Für die UBS sind in diesem Zusammenhang drei Schlüsselfragen zentral. Wird Roche in den nächsten fünf Jahren schneller wachsen als die Branche? Kann Roche die Margen im Vergleich zu den derzeitigen Spitzenwerten der Branche verbessern? Verfügt Roche über die nötige Feuerkraft, um ihre Pipeline in der mittleren bis späten Entwicklungsphase zu verstärken?