Erst kürzlich präsentierte Roche die Daten zu dieser Darreichungsform. Diese Variante bietet die gleiche Wirksamkeit bei weniger Zeitaufwand. So muss das Mittel zur Behandlung von Multipler Sklerose in dieser Variant nur noch zweimal jährlich subkutan, also unter die Haut, verabreicht werden. Die Behandlungsdauer verringere sich auf 10 Minuten pro Behandlung.