Der Antrag folgt auf die positiven Daten, die Roche Ende September für das Prüfmedikament vorgelegt hatte. In der zulassungsrelevanten evERA-Studie hatte das neuartige Krebsmittel Giredestrant in Kombination mit dem bereits bekannten Medikament Everolimus die gesteckten Ziele erreicht. Demnach kann die neue Medikamentenkombination das Fortschreiten einer bestimmten Art von Brustkrebs deutlich verlangsamen. Dabei richtet sich die Kombination an Patientinnen, bei denen der Krebs bereits fortgeschritten ist oder sich im Körper ausgebreitet hat.