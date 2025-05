Die Aktie von Regeneron Pharma verzeichnete kürzlich einen signifikanten Preisrückgang. Am Tag zuvor schloss sie bei 605,39, fiel jedoch um 19 Prozent auf den aktuellen Stand von 490,28. Dieser Rückgang bringt die Aktie nahe an ihren 52-Wochen-Tiefststand von 485, der am 30. Mai 2025 erreicht wurde. Der Kursverlust über die letzten Wochen ist beträchtlich, mit einem Rückgang von 16,7 Prozent in der letzten Woche und 19 Prozent in den vergangenen vier Wochen.