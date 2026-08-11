Die Entscheidung gelte rückwirkend ab dem 25. Juni 2026, teilte Roche Kanada am Dienstag mit. Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs stehe damit erstmals eine Therapieoption zur Verfügung, die nachweislich das Überleben verlängere, heisst es in der Mitteilung. Das Pharmaunternehmen wolle nun mit den Medikamentenplänen in weiteren Provinzen zusammenarbeiten, um einen landesweiten Zugang zur Therapie für die betroffenen Patientinnen zu erreichen.