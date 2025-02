Itovebi habe die Zulassung für eine Behandlung in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant an erwachsenen Patientinnen erhalten, die an fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit bestimmten Mutationen leiden würden. Brustkrebs sei die zweithäufigste Krebstodesursache bei kanadischen Frauen. Mutationen im PIK3CA-Gen finden sich bei etwa 40 Prozent der HR-positiven Brustkrebspatientinnen.